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中職》朱迦恩守備瑕疵斷送王牌紀錄 餅總怎麼看？（影音）

2025/05/01 22:10

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今晚開場就突破伍鐸，林佳緯和邱智呈連續2支長打串聯2分攻勢，前4局就猛敲9支安打，從伍鐸手中猛攻5分。而王牌投手梅賽斯前3局威風八面，僅被敲1支安打，一度取得5：0的壓倒性領先。

一面倒的氣勢卻因守備遭翻轉，朱育賢的左外野飛球造成朱迦恩的判斷瑕疵，不慎將球漏到後面，中斷梅賽斯連續24局無得分的紀錄，龍隊逮中機會追加2分攻勢，5、6局各追1分，最終在8局下靠陳韻文投手犯規，戲劇性跑回追平分。

林岳平在投球犯規後上場找三壘審楊崇煇確認，他說，陳韻文是突襲投球被抓犯規，也沒什麼可以抗議的，但當下是會造成平手的局面，才會上場跟壘審確認，「很多投手會利用節奏跟打者周旋，這會是我們要檢討的點。」

談到朱迦恩的守備瑕疵，林岳平認為是技術問題，「擊球是有點強勁，但跑位就是錯了。」餅總也說，今晚有一些守備沒幫到投手的忙，讓梅賽斯投得比較辛苦。

台灣隊長陳傑憲在9局上出手拯救球隊，林佳緯擊出德州安打奔上二壘，邱智呈在滿球數靠陳冠緯超時而保送後，陳傑憲在1好2壞擊出3分彈，一棒定江山。

餅總認為，關鍵還是邱智呈在2好3壞的保送，而且是超時保送，這對陳傑憲的攻擊來說更加有利。

統一獅先發投手梅賽斯。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手梅賽斯。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手梅賽斯。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手梅賽斯。（記者陳志曲攝）

統一獅陳韻文投手犯規掉分。（記者陳志曲攝）統一獅陳韻文投手犯規掉分。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）

統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）

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