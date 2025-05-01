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中職》台灣隊長陳傑憲9局驚天轟 一棒打出相隔2174天的紀錄

2025/05/01 22:21

統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕一度從0：5被味全龍扳平，「台灣隊長」陳傑憲昨在9局上夯出致勝3分彈，率領統一獅以8：3斬斷龍隊在天母球場史上首見的跨季8連勝，重返上半季龍頭寶座。

統一獅隊在8局下被追平後，「台灣隊長」在9局上出手拯救球隊，林佳緯擊出德州安打奔上二壘，邱智呈在滿球數靠陳冠偉超時而保送後，陳傑憲在1好2壞擊出3分彈，一棒定江山。

獅隊前一位在天母球場的9局擊出致勝轟的打者，已要追溯至2019年5月19日對上Lamigo桃猿隊的高國慶，他在9局下對王躍霖擊出再見全壘打。

陳傑憲表示，有觀察到陳冠偉的指叉球控球沒那麼好，上去打的想法是不要雙殺都有機會，設定打直球打向外野，「那支全壘打是投手失投，投得比較甜，很開心在關鍵時刻幫助到球隊，也感謝隊友的堅持。」

陳傑憲前役被自打球打到，今晚打指定打擊，9局一棒當英雄，陳傑憲表示，感謝教練團體恤，讓他打指定打擊，「你們也知道我的個性，只要能下場，我就會想下。」

統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）統一獅陳傑憲敲出三分砲。（記者陳志曲攝）

味全龍陳冠偉吞下敗投。（記者陳志曲攝）味全龍陳冠偉吞下敗投。（記者陳志曲攝）

統一獅贏球。（記者陳志曲攝）統一獅贏球。（記者陳志曲攝）

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