日職》關鍵轟助古林睿煬收旅日首勝 萬波中正談對決前輩上澤直之

萬波中正開轟。（圖片取自日本火腿官方社群媒體Ｘ）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣投手古林睿煬今天在客場先發面對軟銀鷹，對決前任火腿王牌上澤直之。古林交出7局失2分好投、飆出10次三振的優質先發表現，加上火腿球星萬波中正第7局擊出超前陽春砲，幫助火腿以3比2擊敗軟銀鷹。對於擊出關鍵超前轟，萬波中正表示，「感覺很棒，打出最棒的結果。」

萬波中正第5局敲出二壘安打，開啟火腿隊該局2分攻勢。第7局萬波中正在滿球數的情況下，逮中上澤直之一顆偏高滑球，轟出左外野超前陽春砲。萬波中正也以6轟獨居太平洋聯盟全壘打王，這一轟也幫助火腿贏球，這次的3連戰橫掃軟銀，賞給對手5連敗。

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日媒《日刊體育》報導，談到對決前輩上澤直之，萬波中正表示，「包含練習在內，大概只有對決一次、甚至沒有，所以完全沒有印象。」萬波中正讚賞上澤直之的速球很有尾勁，也能丟出各種球路。

對於第7局的超前陽春砲，萬波中正說，當時沒有特別想擊出全壘打，只想著要上壘，如果是偏高的球，想擊成長打，主要還是以上壘為目標。

古林睿煬首局失掉2分，後面6局沒有再掉分，總計7局失2分，賞10次三振、丟1次保送，交出旅日生涯首場優質先發，最後也收下旅日一軍首勝。

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

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