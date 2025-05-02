網球》紅土女王史薇泰克爆冷慘輸高芙 馬德里4強出局衛冕夢碎

高芙擊敗史薇泰克。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕被譽為當代「紅土女王」的史薇泰克（Iga Swiatek），意外以2個1：6慘敗給美國新星高芙（Coco Gauff），馬德里網賽女單4強止步，也提前衛冕失利。

這項男女共站、WTA千分等級的紅土大賽，已在西國首都進入尾聲。史薇泰克過往面對21歲的高芙，原以11勝3負領先，而且從未在拿手紅土落敗，不過這位5屆大滿貫冠軍的波蘭前球后，卻在馬德里嚴重失常，開賽首局勉強保發，之後兵敗如山倒連掉11局，甚至未能逼出任何破發點，僅撐66分鐘草草出局，這也是史薇泰克自2019年法國公開賽1：6、0：6不敵羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）以來，職業生涯紅土得局數次低之役。

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「說實話，沒什麼比親身歷經這些更讓人難受的了，因為從頭到尾都差不多。」史薇泰克曾四度贏得法網冠軍，在紅土賽場幾乎無人能敵，過去35年來僅葛拉芙（Steffi Graf）面對Top10高手的75%勝率，能夠高於她的70%， 因此23歲小史賽後無奈回應：「我的水準始終無法提升。高芙打得不錯，但是我覺得問題出在自己，移位欠佳也未能大力回擊，比賽情況真的很糟糕。」

加上去年WTA總決賽和今年初聯合盃，高芙已經連贏史薇泰克3場，只不過前兩回都在硬地，如今馬德里突破性勝利，足讓首闖冠軍戰的第4種子信心大振，「很顯然，她在紅土如此與眾不同，但這也是我擅長的場地，我想若能在硬地擊敗她，那麼紅土同樣可以做到。」

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