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MLB》本季依舊從牛棚出發、防禦率高達7.88！前田健太慘遭老虎DFA

2025/05/02 07:55

前田健太。（資料照）前田健太。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者摩洛西（ Jon Morosi）報導，老虎宣布將37歲日籍資深右投前田健太指定讓渡（DFA），並叫回24歲右投歐文斯（Tyler Owens）。

前田健太在2023年底與老虎簽下2年2400萬美元合約，然而他在2024年先發表現不理想，前16場先發防禦率高達7.26，也在去年7月中被球隊調往牛棚，最終前田健太整季投112.1局，防禦率6.09。

老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）休季期間曾表示，前田健太有望爭取先發輪值的地位，春訓也嘗試著再往先發調整，但今年開季仍舊從牛棚長中繼角色出發，結果他表現還是不理想，至今投8局失掉7分責失，防禦率高達7.88，因此遭到DFA。

前田健太本季薪資為1000萬美元，目前還有大約800美元尚未支付，《MLBTR》分析，雖然老虎可以交易前田，但幾乎必須要付擔他剩餘合約的大部分金額，才可能引起其他球隊興趣，也因此前田恐怕將通過讓渡程序後無人認領，而他也有權拒絕下放小聯盟，選擇成為自由球員，同時依舊能領取全部薪水，但老虎也可能跳過這些程序，直接將其釋出。

前田健太9年大聯盟生涯效力過道奇、雙城與老虎，226場出賽有172場先發，986.2局送出1055次三振，防禦率4.20，累積68勝56敗。

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