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MLB》昨才繳4.1局好投！前中職洋投威達爾今卻遭下放 官網分析原因

2025/05/02 08:54

威達爾。（資料照）威達爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾來台打中職效力樂天桃猿的威達爾（Brandon Waddell），昨天在對響尾蛇一戰後援登板，繳出4.1局飆4K無失分的好表現，然而今天卻再度遭到大都會下放回3A，大都會則拉上牛棚左投卡布雷拉（Genesis Cabrera）。

威達爾在2015年選秀會上被海盜以第五輪選中，2020年初登大聯盟，2021年效力過雙城、金鶯與紅人，在2022年至2024年都有在韓職斗山熊登板，其中2023年他在樂天桃猿先發12場後，就被斗山熊簽回去，今年威達爾則以小聯盟約加盟大都會，挑戰重返最高殿堂。

昨天威達爾回歸大聯盟首戰表現亮眼，4.1局飆出4K無失分，投60球有40球是好球，速球最快來到91.8英哩。然而大聯盟官網昨天賽後分析，雖然威達爾長中繼表現出色，但他何時才能再度為大都會投球仍有待觀察，因為大都會目前更需要的是牛棚投手。結果今天威達爾就被大都會下放，並補進牛棚投手。

昨天自2021年球季後再度回到大聯盟投手丘，威達爾賽後直言棒透了，而對於自己可能會再度回到3A，過去幾年在南韓與台灣打拼的他也坦然表示：「這項運動很酷，你永遠不知道它會把你帶到哪裡、又或者能教會你什麼，能經歷這樣的旅程很特別，能回到這裡也真的很開心。」

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