MLB》7.65億美元索托雙響砲仍不敵響尾蛇！台美混血卡洛爾陷小低潮

索托。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今主場迎戰響尾蛇，領15年7.65億美元的索托（Juan Soto）上演單場雙響砲，無奈2轟都是陽春砲，最終大都會以2：4落敗，吞下2連敗，系列賽只拿下1勝2敗。

索托本季從洋基轉戰大都會，但表現沒有去年亮眼。今天擔任先發第2棒右外野手，6局下從響尾蛇強投加倫（Zac Gallen）手中敲出左、中外野陽春砲，本季第４轟幫助球隊追成1：2；8局下面對後援金克爾（Kevin Ginkel）複製貼上，但球隊仍以2：3落後，響尾蛇9上又靠塔瓦（Tim Tawa）開轟再得1分，大都會在主場吞下2連敗。

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索托今天3打數2安打都是陽春砲，另選到1次四壞保送，賽後打擊率0.252，攻擊指數0.822；大都會今天的先發投手千賀滉大，主投4局被敲5安，送出6次三振與3次保送，失掉1分是自責分，吞下本季第2敗，賽後防禦率1.38。

另外，今年開季相當火燙的響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），今天5打數敲出1支一壘安打，終結連續2場無安打，但也吞下3次三振，另有1次盜壘遭到阻殺。卡洛爾近7場比賽32打數只敲5安，吞下11K，打擊三圍.156/.156/.344；今天賽後，卡洛爾本季打擊三圍下滑至.286/.349/.609，攻擊指數0.958。

卡洛爾。（法新社）

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