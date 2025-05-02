MLB》隊史首位「250轟、250盜」！守護者球星記錄夜和雙城說再見

拉米瑞茲達成生涯第250次盜壘成功，成為隊史首位達成「250轟、250盜」的球員。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城與守護者4連戰的最後1場賽事，守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）在比賽中達陣生涯「250轟、250盜」紀錄，成為隊史第1人，也幫助球隊在延長賽以4：3向對手說再見，4場比賽拿下3勝1敗的優勢。

雙方正規9局打完，以2：2平手進入延長賽，雙城在10局上半拿到1分後，下個半局輪到守護者發起反攻，在三壘有人的情況下，靠著拉米瑞茲的適時安打送回追平分，並隨即發動盜壘成功攻佔得點圈，最後靠著馬丁尼茲（Angel Martínez）的再見安打跑回致勝分，幫助球隊收下比賽勝利。

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拉米瑞茲在延長賽的盜壘，也達成了個人生涯第250次的盜壘成功，目前也累計了260發全壘打，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，拉米瑞茲成為大聯盟第24位達成「250轟、250盜」的球員，除此之外，還是繼貝爾川（Carlos Beltran）後，第2位達成的左右開弓球員，甚至也是第1位達成此創舉的三壘手，更是隊史首位達成的球員。

現今32歲的拉米瑞茲，今年迎來大聯盟第13年賽季，長年為球隊貢獻穩定的進攻火力，自2016年起的標準化進攻指數（OPS+）都是高於平均，而目前累計1481場的出賽，打擊三圍.279/.351/.503，外帶260轟與879分打點。

¡José Ramírez en los libros de la historia! El dominicano hace su entrada al club 250+HR/250+SB, el primer 3B en lograrlo. pic.twitter.com/wdP8PlvGqq — MLB Español （@mlbespanol） May 1, 2025

Ballgame!



José Ramírez’s 250th career stolen base sets him up to score the winning run for the @CleGuardians! pic.twitter.com/ijPHlql5QA — MLB （@MLB） May 1, 2025

拉米瑞茲達成生涯第250次盜壘成功，成為隊史首位達成「250轟、250盜」的球員。（美聯社）

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