MLB》隊史首位「250轟、250盜」！守護者球星記錄夜和雙城說再見

拉米瑞茲達成生涯第250次盜壘成功,成為隊史首位達成「250轟、250盜」的球員。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕雙城與守護者4連戰的最後1場賽事,守護者球星拉米瑞茲(José Ramírez)在比賽中達陣生涯「250轟、250盜」紀錄,成為隊史第1人,也幫助球隊在延長賽以4:3向對手說再見,4場比賽拿下3勝1敗的優勢。

雙方正規9局打完,以2:2平手進入延長賽,雙城在10局上半拿到1分後,下個半局輪到守護者發起反攻,在三壘有人的情況下,靠著拉米瑞茲的適時安打送回追平分,並隨即發動盜壘成功攻佔得點圈,最後靠著馬丁尼茲(Angel Martínez)的再見安打跑回致勝分,幫助球隊收下比賽勝利。

拉米瑞茲在延長賽的盜壘,也達成了個人生涯第250次的盜壘成功,目前也累計了260發全壘打,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,拉米瑞茲成為大聯盟第24位達成「250轟、250盜」的球員,除此之外,還是繼貝爾川(Carlos Beltran)後,第2位達成的左右開弓球員,甚至也是第1位達成此創舉的三壘手,更是隊史首位達成的球員。

現今32歲的拉米瑞茲,今年迎來大聯盟第13年賽季,長年為球隊貢獻穩定的進攻火力,自2016年起的標準化進攻指數(OPS+)都是高於平均,而目前累計1481場的出賽,打擊三圍.279/.351/.503,外帶260轟與879分打點。

