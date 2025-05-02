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MLB》猛！鈴木誠也單場雙響砲 小熊單局3轟打暈海盜火球王牌史基斯

2025/05/02 09:17

鈴木誠也。（美聯社）鈴木誠也。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今客場對決海盜，日本強打鈴木誠也今上演單場雙響砲，本季9轟登上隊內全壘打王；而小熊打線火力全開，單場擊出4發全壘打，終場8：3擊敗海盜，以2勝1敗拿下系列賽。

鈴木誠也今在5局上鎖定海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）的失投指叉球，敲出左外野方向陽春砲，本季第8轟出爐，助隊3：2超前；7局上面對海盜牛棚右投尼可拉斯（Kyle Nicolas），敲出左外野2分砲，生涯第5度上演單場雙響砲，幫助小熊5：2領先。

小熊9局上又打下3分大局，終場8：3輕取海盜。鈴木誠也此役4打數2安打都是全壘打，貢獻3分打點，另選到1次四壞保送，賽後打擊率0.295，攻擊指數0.990，本季9轟暫居小熊全壘打王，同時並列全大聯盟第2多轟。

海盜火球王牌史基斯今天前4局跌跌撞撞但力保不失，5局上卻遭到小熊重擊，開局先被史萬森（Dansby Swanson）敲出全壘打，2出局後又遭到塔克（Kyle Tucker）與鈴木誠也「背靠背」開轟，單局苦挨3發全壘打，最終投完5局被敲5安失3分，送出2K與4BB，吞下本季第3敗
，賽後防禦率2.74。

史基斯。（美聯社）史基斯。（美聯社）

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