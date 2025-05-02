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MLB》教頭曝右肩膀不適 轉戰紅襪的前道奇少主下次出賽未定

2025/05/02 09:53

畢爾勒。（資料照，法新社）畢爾勒。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據總教練柯拉（Alex Cora）今日透露，本季轉戰紅襪的前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）因右肩膀不適，不確定下一次他的先發出賽為何時。

當紅襪完成與藍鳥的系列賽後，畢爾勒將會回到波士頓進行檢查，「我們有在幫Walker做一些檢查，這個周末後我們就知道情況是如何。他的狀況並沒有如我們預期的有所反彈，所以我們必須等待檢查結果。」

紅襪後面將回到主場與雙城進行3連戰，首戰與第3戰分別派出貝洛（Brayan Bello）與克羅切（Garrett Crochet）掛帥先發，第2場的先發投手仍未定。

畢爾勒效力道奇時期，就曾在2022年動了第2次手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術）導致隔年整季報銷，2024年重返大聯盟幫助球隊拿下世界大賽冠軍，並成為封王時的「胴上投手（冠軍瞬間站在投手丘上的投手）」。

今年球季以1年2105萬美元轉隊來到紅襪，6場的出賽繳出3場優質先發，33.2局的投球送出29次三振，拿下4勝1敗、防禦率4.28，上一次的出賽是在4月27日，面對守護者投出6局失3分好投收下第4勝。

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