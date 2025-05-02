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NBA季後賽》布朗森死之三分彈！尼克淘汰活塞闖次輪對決塞爾提克

2025/05/02 10:33

布朗森。（法新社）布朗森。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕東區首輪季後賽G6，聽牌的尼克在客場面對活塞，靠著當家球星布朗森（Jalen Brunson）準絕殺三分球，終場以116：113獲勝，以4：2拿下系列賽，闖進次輪，將碰上東部第2種子，衛冕軍塞爾提克。

布朗森開賽就火力全開，首節就9投7中攻下15分，追平個人生涯季後賽首節最高得分，幫助尼克37：23領先；但次節活塞畢斯利（Malik Beasley）從板凳殺出，單節三分球8投5中砍下15分，率隊打出38：22攻勢，活塞半場打完反而以61：59逆轉尼克。

易籃後，布朗森甦醒再拿10分，布里吉斯（Mikal Bridges）單節出手4球全部命中包含1顆三分球；反觀活塞全員外線瘋狂打鐵，單節三分球7投0中，不但讓出領先，且又讓尼克將分差越拉越開，三節打完尼克96：85領先。

然而決勝節賽況再度變調，尼克進攻突然大當機，讓活塞趁虛而入，湯普森（Ausar Thompson）先追平比分後，今天外線超鐵的狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）中距離出手得分，活塞以105：103超前，之後活塞更打出一波9：2攻勢，但尼克緊咬不放，又將比分縮小至2分落後，35.6秒之際布里吉斯在籃下補進2分，雙方再度回到平手局面。

活塞坎寧安接著上籃失手，尼克剩20.1秒的進攻機會，暫停後布朗森持球先晃開湯普森的防守，在弧頂出手命中關鍵三分彈，尼克取得116：113領先。活塞最後4.3秒將戰術做給今天全隊三分球最準的畢斯利，結果他跑出空檔，接球時卻「奶油手」讓球出界，活塞睽違6年的季後賽之旅畫下句點，也送尼克季後賽次輪門票。

尼克闖進次輪將面對塞爾提克，布朗森今天33投15中砍下全場最高40分，外帶7助攻4籃板，布里吉斯16投11中攻下25分，阿努諾比（OG Anunoby）進帳22分；活塞遭到淘汰，坎寧安22投9中、三分8投0中拿下23分，杜蘭（Jalen Duren）22分，畢斯利板凳挹注20分，卻發生致命失誤，葬送續命的機會。

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