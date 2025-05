NBA季後賽》布朗森死之三分彈！尼克淘汰活塞闖次輪對決塞爾提克

布朗森。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕東區首輪季後賽G6,聽牌的尼克在客場面對活塞,靠著當家球星布朗森(Jalen Brunson)準絕殺三分球,終場以116:113獲勝,以4:2拿下系列賽,闖進次輪,將碰上東部第2種子,衛冕軍塞爾提克。

布朗森開賽就火力全開,首節就9投7中攻下15分,追平個人生涯季後賽首節最高得分,幫助尼克37:23領先;但次節活塞畢斯利(Malik Beasley)從板凳殺出,單節三分球8投5中砍下15分,率隊打出38:22攻勢,活塞半場打完反而以61:59逆轉尼克。

易籃後,布朗森甦醒再拿10分,布里吉斯(Mikal Bridges)單節出手4球全部命中包含1顆三分球;反觀活塞全員外線瘋狂打鐵,單節三分球7投0中,不但讓出領先,且又讓尼克將分差越拉越開,三節打完尼克96:85領先。

然而決勝節賽況再度變調,尼克進攻突然大當機,讓活塞趁虛而入,湯普森(Ausar Thompson)先追平比分後,今天外線超鐵的狀元郎坎寧安(Cade Cunningham)中距離出手得分,活塞以105:103超前,之後活塞更打出一波9:2攻勢,但尼克緊咬不放,又將比分縮小至2分落後,35.6秒之際布里吉斯在籃下補進2分,雙方再度回到平手局面。

活塞坎寧安接著上籃失手,尼克剩20.1秒的進攻機會,暫停後布朗森持球先晃開湯普森的防守,在弧頂出手命中關鍵三分彈,尼克取得116:113領先。活塞最後4.3秒將戰術做給今天全隊三分球最準的畢斯利,結果他跑出空檔,接球時卻「奶油手」讓球出界,活塞睽違6年的季後賽之旅畫下句點,也送尼克季後賽次輪門票。

JALEN BRUNSON FROM 3 TO WIN IT FOR THE KNICKS



KNICKS ARE ADVANCING TO EASTERN CONFERENCE SEMIS!!!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/sGmjcWhNdj