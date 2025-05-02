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日職》與古林睿煬較勁吞敗投！ 上過大聯盟的軟銀王牌嘆：真的很懊悔

2025/05/02 10:24

上澤直之。（取自推特）上澤直之。（取自推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾旅美的軟銀王牌上澤直之昨日面對老東家日本火腿，與台灣投手古林睿煬同場對決，最終上澤主投7局失3分吞敗，賽後他對自己的表現感到懊悔。

上澤直之昨役先發7局燃燒122球，失3分（2責失），送出6次三振，另有2保送，其中在第7局挨万波中正陽春砲，成為致命傷。

賽後受訪時，上澤直之苦嘆：「第7局的投球真的讓我很懊悔，當時不該被打出全壘打。」該打席在1好1壞後，上澤連丟4顆滑球最終被狙擊，他認為万波已經掌握滑球的軌跡，「現在回想起來，也許選擇其他球種會更好。」

談到與老東家對戰的感想，上澤直呼感覺很新鮮，「幾乎都是沒對戰過的打者。」上澤也喊話，下次面對万波時，想要討回一城。

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