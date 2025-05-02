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MLB》小惠特連續安打推進至22場 魯戈優質先發率皇家橫掃光芒

2025/05/02 10:54

小惠特5局敲出2分砲，將連續安打場次推進到22場。（美聯社）小惠特5局敲出2分砲，將連續安打場次推進到22場。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕作客光芒進行3連戰最後1場比賽的皇家，靠著明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）的全壘打以及強投魯戈（Seth Lugo）6局失2分的優質好投，終場以8：2在系列賽橫掃光芒。

光芒首局靠著狄亞茲（Yandy Díaz）的全壘打先馳得點，而皇家在4局則是由梅西（Michael Massey）的高飛犧牲打追平比數。

5局上半皇家繼續發動攻勢，小惠特在二壘有人時，相中巴茲（Shane Baz）97.6英里（約157.1公里）速球一棒轟出右外野看台的兩分砲，將個人連續安打場次退進到22場，隨後帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）與培瑞茲（Salvador Perez）的接連長打再添1分。

6上皇家靠著巴茲的狀態不穩形成滿壘，即便光芒換上奧爾茲（Eric Orze）中繼也無法止血，先是面對小惠特投出觸身球保送，接著對上帕斯昆汀又被敲安，單局再灌進3分。

縱使光芒在6局下半靠著2支安打追回1分，但8上賈西亞（Maikel Garcia）敲出本場個人第3支安打帶有1分打點，讓光芒無力追趕，最終讓皇家完成橫掃。

魯戈今日主投6局，被敲5支安打失掉2分，並送出5次三振收下本季第3勝，而賽前防禦率僅2.45的巴茲，本場先發5.2局就被尻9安失7分，吞下今年首敗。

打線部分，除了賈西亞繳出猛打賞表現外，小惠特目前也連續22場比賽敲安，排名隊史並列第7多，而皇家隊史最長的連續安打場次是梅瑞菲德（Whit Merrifield）的31場。

魯戈先發主投6局僅失2分，收下本季第3勝。（法新社）魯戈先發主投6局僅失2分，收下本季第3勝。（法新社）

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