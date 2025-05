MLB》小惠特連續安打推進至22場 魯戈優質先發率皇家橫掃光芒

小惠特5局敲出2分砲,將連續安打場次推進到22場。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕作客光芒進行3連戰最後1場比賽的皇家,靠著明星游擊手小惠特(Bobby Witt Jr.)的全壘打以及強投魯戈(Seth Lugo)6局失2分的優質好投,終場以8:2在系列賽橫掃光芒。

光芒首局靠著狄亞茲(Yandy Díaz)的全壘打先馳得點,而皇家在4局則是由梅西(Michael Massey)的高飛犧牲打追平比數。

5局上半皇家繼續發動攻勢,小惠特在二壘有人時,相中巴茲(Shane Baz)97.6英里(約157.1公里)速球一棒轟出右外野看台的兩分砲,將個人連續安打場次退進到22場,隨後帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino)與培瑞茲(Salvador Perez)的接連長打再添1分。

