MLB》洋基賈吉登大聯盟12冠王寫3項第1人偉業！布總：他還沒熱機

賈吉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕有別於去年4月大低潮，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今年4月打出超狂成績，目前12項數據都高居或並列大聯盟第一，更寫下多項史無前例紀錄。

昨天賈吉面對金鶯上演猛打賞，還敲出2分砲，用本季第10轟替自己的4月劃下完美句點。目前賈吉打擊三圍是誇張的.427/.521/.761，攻擊指數1.282，敲出10轟與32分打點，他的打擊三圍、攻擊指數、加權上壘率（wOBA）、預期加權上壘率（xwOBA）、加權得分創造值（wRC+）、標準化進攻指數（OPS＋）、fWAR與bWAR值都高居聯盟第1，全壘打與打點則並列第1，是大聯盟12冠王。

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此外，根據《OptaSTATS》指出，在今年以前，美聯從未有球員在5月之前敲出50支安打，也從未有美聯球員在5月前上壘超過70次（安打、保送與觸身球），更從未有人在5月前累積超過85個壘打數，但賈吉今年3項史詩紀錄全部達成。

然而賈吉超越電玩般的數據，在總教練布恩（Aaron Boone）眼裡似乎顯得稀鬆平常，「我還不覺得他已經進入狀態。他的打擊越來越成熟，我沒在開玩笑，我真的不認為他現在有多火燙。他的確敲不少安打，但那是因為他本來就很強，等他真的熱機，你會看到他不斷把球送上看台，到時候就等著看好戲了。」

洋基資深右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）也直呼賈吉的表現太誇張，但他本人對此保持謙遜態度，表示自己不會去看季中的數據，而是要專注當下，「不管怎樣，上了場就是要保持自信。去年這時候我打擊率剩0.170，你們都在問我啥時能回穩，我的心態也是一樣，所以不能被結果綁住，而是要專注於過程。」

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