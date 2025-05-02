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全中運》台南之光 百年老校長榮中學勇奪5金3銀2銅

2025/05/02 11:03

長榮中學在今年全中運桌球項目表現突出，把獎牌留在台南。（長榮中學提供）長榮中學在今年全中運桌球項目表現突出，把獎牌留在台南。（長榮中學提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年長榮中學創校140週年，這所全台歷史最悠久的中學（1885年創立），在全國中等學校運動會（簡稱全中運）共摘下5金3銀2銅，橫跨10項賽事，為這歷史意義的里程碑寫下榮耀！

桌球項目表現尤為突出，高一選手郭冠宏，繼兩度奪得國中男子單打金牌後，今年勇奪高中男子單打金牌與團體銀牌，他坦言，雖然與雙金擦肩，但會持續努力、追求卓越。混雙組合彭靖恩與陳忞昕首度搭檔即奪金，從預賽跌跌撞撞，到決賽3：0橫掃對手，成功在地主台南捍衛榮耀。

彭靖恩分享自己南下加入長榮的勇氣與掙扎，「離開舒適圈很不容易，一度懷疑自己的選擇，但很慶幸自己堅持下來。」而陳忞昕則在個人單打惜敗後迅速調整心態：「這次混雙，我對搭檔有責任，對台南有責任，一定要把金牌留在家鄉！」

還有首次以高中生身份參賽的李宜臻，雖一度對高中組的強度感到不安，但最終突破自己拿下冠軍，將會持續挑戰，站穩每一場比賽。

柔道選手黃安婕在最後一次全中運中雖未如願奪金，但她說：「柔道教會我：就算摔倒，也要爬起來。」這面獎牌成了未來挑戰大專盃的起點。體操選手鐘芮芃則在熟悉的主場奪得銀牌，她期許未來能突破自我、持續前進。

滑輪溜冰的3000公尺接力項目，鄭頎豫與三位隊友攜手摘金。他表示，這是團隊合作的成果，彼此信任，也彼此成就。在網球項目中，陳冠守勇奪金牌，他也期待明年能再接再厲，爭取更多榮耀。

在公路賽中奪得銀牌的曾秉聰，為自己國高中時期畫下完美句點。他表示，雖然與金牌擦肩，但充滿感激，感謝所有一路支持他的人。這面銀牌，不只是成果，更是下一個目標的起點。

長榮中學在今年全中運共摘下5金3銀2銅佳績。 （長榮中學提供）長榮中學在今年全中運共摘下5金3銀2銅佳績。 （長榮中學提供）

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