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MiLB》台灣左投林昱珉本季初登板！ 先發5局送3K、最速151公里

2025/05/02 11:56

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台灣左投林昱珉本季從3A出發，今日迎來本季初登板，先發5局失2分，無關勝敗。

林昱珉原本有接獲球隊通知參加大聯盟春訓，但因為去年年末參加12強加上女兒出生，所以他向球團請假，較晚返美與球隊會合，先前進行一段時間的延長春訓，之後被分發至3A。

今日先發對決巨人3A，林昱珉面對首名打者就被掃出二壘安打，1出局後再被敲安，失掉1分，隨後製造滾地球抓到雙殺解危。林昱珉第2局投出三上三下，第3局被麥克雷（Grant McCray）打出陽春砲再失1分。

林昱珉4、5局續投都有被對手敲安，不過沒有掉分。林昱珉本季初登板投完5局退場，原本是敗投候選人，所幸靠著打線追平比數解套，終場響尾蛇3A以3：2勝出。

林昱珉今日先發5局用了63球，球種包括伸卡球、曲球、變速球、滑球、四縫線速球，最快球速94英哩（約151.2公里），被打5支安打，失2分，有3次三振，賽後防禦率3.60。

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