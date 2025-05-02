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蘇迪曼盃》周天成苦戰80分鐘吞敗 台灣0：2落後日本

2025/05/02 11:59

周天成。（資料照，羽協提供）周天成。（資料照，羽協提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天於2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽8強戰強碰日本，負責第二點男單的台灣一哥周天成苦戰超過1小時，以13：21、22：20、14：21不敵日本好手渡邊航貴，無緣幫助台灣扳平戰局，也陷入0：2劣勢。

蘇迪曼盃取4組前2名晉級8強淘汰賽，地主中國、南韓、日本及印尼為分組第1；泰國、台灣、馬來西亞、丹麥名列分組第2。按規定預賽同組隊伍不會在8強碰頭，台灣將和日本力拚8強資格。

台灣第一點混雙葉宏蔚／胡綾芳兩局都曾握有領先優勢，無奈當對手追近就容易自爆發生失誤，最終以18：21、18：21不敵綠川大輝／五十嵐有紗，無緣替台灣開紅盤。

周天成過去對陣渡邊航貴4次共拿3勝，且近3次交手都贏球，只是小天首局無法抗衡渡邊，整局都落後也讓出。進入第二局，周天成最多落後5分，不過他沒有放棄依舊持續追分，甚至首次領先就是來到20：19，即使被對方以虛攻化解，小天最後還是將戰線延長。

只是，周天成在決勝局再度被渡邊航貴限制發揮，以4：11落後進入技術暫停，小天換邊後努力追分也一度追到11：14，可惜最後失誤偏多最終功虧一簣，讓渡邊航貴帶走勝利，日本隊也取得2：0聽牌。

日本第三點女單壓上世界排名第4的山口茜負責，台灣由世界排名23許玟琪迎敵，就看能否上演奇蹟延長戰線，至於第四點男雙王齊麟／邱相榤對上2021年世錦賽金牌保木卓朗／小林優吾，軸第五點女雙日本世界排名第2的志田千陽／松山奈未碰上台灣的謝沛珊／洪恩慈。

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