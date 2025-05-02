NBA季後賽》哈登、鮑威爾、雷納德合砍79分 快艇贏金塊戰線逼入G7

哈登。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕前役表現不佳的快艇「大鬍子」哈登（James Harden），今天在西部首輪季後賽G6回到洛杉磯主場硬起來，砍全隊最高28分，加上雷納德（Kawhi Leonard）27分、鮑威爾（NormanPowell）24分，快艇最終以111：105戰勝金塊，兩軍系列賽3：3打平，將在4日於金塊主場進行G7。

哈登在G5僅拿11分，全場只碰到35次球，如今快艇想要續命，他就真的要展現能力，他在第二節飆分單節17分進帳，跟金塊的MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）15分互別苗頭，快艇也以58：57領先金塊。

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鮑威爾在第三節攻下11分，雷納德也有9分，快艇也把領先擴大至雙位數，不過金塊第四節靠約基奇、J.穆雷攜手反擊也一度縮小差距，只是威斯布魯克卻在快攻上籃放槍，鮑威爾馬上投進三分球給予教訓，而約基奇最後上籃未進，也讓快艇帶走勝利並將戰線延長。

哈登20投10中包括3顆三分球，攻下28分、8助攻和5籃板，雷納德27分、10籃板及5助攻，鮑威爾24分進帳，他下半場貢獻16分，也是快艇贏球功臣。

約基奇25分、8助攻、6籃板，J.穆雷（Jamal Murray）繳出21分、7籃板和8助攻，A.戈登（Aaron Gordon）19分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）14分、8籃板及6助攻。

雷納德（中）。（歐新社）

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