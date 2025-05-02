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運動結合觀光 創造澎湖未來亮眼的觀光產業

2025/05/02 13:40

藍凱元也與台北市府會首長會面，增加兩縣市深度交流。（藍凱元服務處提供）藍凱元也與台北市府會首長會面，增加兩縣市深度交流。（藍凱元服務處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣副議長藍凱元偕同辦公室主任洪長青，受邀參加台北永豐旺寶3對3職業籃球冠名記者會，即將在新生高架籃球場熱血登場，與台北市長蔣萬安共同見證台灣首支3x3職業籃球隊獲永豐銀行冠名贊助，邁向國際舞台。

這場活動不僅是球隊品牌升級的象徵，也展現出台灣籃球領域的雄心與實力，會場也與台北市長蔣萬安，台北市議會議長戴錫欽、旺寶集團吳同喬董事長、台啤雲豹職業籃球隊張建偉執行長、籃球博士鄭志龍、錢薇娟、周俊三、p聯盟執行長陳建州討論交流，期盼日後共同一起合作，能來澎湖辦理各項運動賽事。

副議長藍凱元念茲在茲長期關心澎湖各項運動未來的發展，透過澎湖縣府會合作及企業的共同支持合作，讓在外澎湖學子及澎湖子弟能有更多資源，持續在賽場上為澎湖爭光。無獨有偶，議長陳毓仁也是關心運動發展，2個澎湖政壇年輕世代政治人，都願意投注資源在體育發展，讓澎湖體育逐漸攀向高峰。

副議長藍凱元表示，澎湖在台灣各項現役運動選手與澎湖縣各級學校運動選手人才濟濟，未來將持續支持與推動包括籃球在內的各項體育運動，提升學子訓練環境與資源，期盼除了觀光外，澎湖更能躍居「運動之縣」，由運動結合觀光，創造澎湖未來亮眼的運動觀光產業。

澎湖縣副議長藍凱元（右四）前往台北，爭取更多運動在澎湖舉行。（藍凱元服務處提供）澎湖縣副議長藍凱元（右四）前往台北，爭取更多運動在澎湖舉行。（藍凱元服務處提供）

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