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電競》快打旋風名將「石油王」林立偉 加盟南韓知名戰隊T1

2025/05/02 15:06

台灣快打旋風好手林立偉（石油王 Oil King），加盟南韓知名戰隊T1。（圖片取自臉書）台灣快打旋風好手林立偉（石油王 Oil King），加盟南韓知名戰隊T1。（圖片取自臉書）

〔中央社〕台灣電競快打旋風好手、杭州亞運銅牌好手林立偉（石油王 Oil King），今天宣布加盟南韓電競隊伍T1，成為「快打旋風6」的代表選手，預計首場賽事將是5月9日的EVO Japan。

除了林立偉之外，拿下Red Bull Kumite台灣冠軍的曾家鎮（ZJZ）也同時被T1簽下，成為「餓狼傳說」的代表選手；T1戰隊持續擴大格鬥遊戲戰線，盼能在電競世界盃取得佳績。

林立偉透過新聞稿表示，很高興加入傳奇戰隊T1，期待在完整支援下再創佳績。

至於即將再戰Evo Japan的心情，他表示：「全球加入快打旋風6的玩家變多，競爭更白熱化，今年Evo Japan選手更暴增到超過6000位，我的目標就是調整好心態、專注比賽，希望拚到前2的成績，搶下EWC門票。」

林立偉在「快打旋風」遊戲的國際賽成績輝煌，包括 2018年的Capcom Pro Tour（CPT）中國西安站冠軍、2019年的CPT泰國站冠軍，以及2022年CPT WW Asia East Final冠軍，最終在2023年達到高峰，成功奪下EVO Japan冠軍。

南韓電競隊伍T1過去以5度稱霸「英雄聯盟」而聞名，也是Red Bull的合作電競隊伍，這次簽下林立偉、曾家鎮，看出T1擴張電競版圖的決心。

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