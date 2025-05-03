NBA季後賽勇士拚晉級門票、道奇山本由伸客場先發 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽首輪，系列賽以3比2領先的勇士，今天在主場迎戰火箭，力拚西部準決賽門票。而火箭要力拚把戰線延長至G7生死戰。

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大聯盟方面，今天有3場轉播，道奇將在客場面對勇士，道奇派出日籍右投山本由伸先發，他本季先發6場，戰績3勝2敗、防禦率1.06。勇士推出右投霍姆斯（Grant Holmes），本季6場出賽有5場先發，戰績2勝1敗、防禦率4.50。

另兩場轉播則是費城人迎戰響尾蛇，巨人在主場迎戰洛磯。敬請鎖定轉播。

中職方面，台鋼雄鷹在澄清湖球場面對中信兄弟，台剛推出吉田一將先發，兄弟派出洋投羅戈掛帥先發；富邦悍將在新莊球場面對統一獅，富邦推出本土投手張奕，獅隊則派洋投蒙德茲；樂天桃猿在桃園球場迎戰味全龍，樂天推洋投魔神樂先發，味全派出本土王牌徐若熙。敬請鎖定轉播。

TPBL方面，夢想家在主場面對攻城獅，新北國王面對中信特攻。

MLB

06：40 響尾蛇 VS 費城人 愛爾達體育1台

07：10 道奇 VS 勇士 愛爾達體育2台、東森洋片

10：10 洛磯 VS 巨人 愛爾達體育2台、華視

NBA季後賽

09：00 火箭 VS 勇士 G6 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF蘇迪曼盃

09：30 四強（上）

17：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

日職

13：00 西武獅 VS 日本火腿 DAZN 1

中職

16：00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 博斯運動1台、愛爾達體育1台

17：00 統一獅 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

17：00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 2

TPBL

14：30 攻城獅 VS 夢想家 緯來體育

17：00 中信特攻 VS 新北國王 緯來體育

2025鑽石聯賽

19：15 中國上海/柯橋站 愛爾達體育1台

德甲

21：20 RB萊比錫 VS 拜仁慕尼黑 第32輪 愛爾達體育1台

F1 世界一級方程式賽車

23：50 衝刺賽-邁阿密站

（5月4日凌晨）03：45 排位賽-邁阿密站

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

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