日職》前役補位瑕疵釀樂天輸球 12強日本隊國手藤平尚真遭降二軍

藤平尚真。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲主力牛棚投手藤平尚真昨天登板面對西武獅，他在延長賽10局下的守備補位出現瑕疵，讓樂天最後以1比2輸球，藤平尚真帳面上後援1局失1分非自責分吞敗投。樂天吞3連敗，西武收下5連勝。藤平尚真今天被樂天抹消登錄，降至二軍調整。

藤平尚真昨晚在第9局登板投球，一上場被敲安、接著西武用犧牲觸擊護送跑者上二壘，藤平尚故意四壞填壘包，讓對手攻占一、二壘。這時藤平讓西武打者長谷川信哉敲三壘方向滾地球，樂天三壘手法蘭柯（Maikel Franco）發生守備失誤，西武二壘跑者滝澤夏央直衝本壘，被樂天左外野手小森航大郎直傳本壘阻殺出局。藤平再三振西武打者渡部聖彌，化解危機。

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不過，藤平尚真10局下被西武洋將T.奈文（Tyler Nevin）敲二壘安打，西武換仲田慶介代跑二壘，下一棒的西武打者平沼翔太敲右外野安打，樂天右外野手小鄉裕哉回傳時發生失誤，自家一壘手阿部壽樹沒有擋住球，讓球滾至三壘界外區，藤平尚真投完球走下投手丘要到捕手後方補位沒有看球，讓這顆球一路滾至三壘側休息區，樂天捕手伊藤裕季也無法攔到球，讓仲田慶介一路衝本壘跑回再見分，最終西武贏得比賽。

《中日體育》報導，樂天投手教練石井貴表示，藤平尚真有很多球被打得很強勁，這次讓他下去二軍調整狀況。

藤平尚真本季出賽11場，吞下1敗、防禦率3.72，有5次中繼成功，共投9.2局被敲10安包含3轟，賞9次三振，被打擊率2成63，每局被上壘率為1.24。此外，藤平尚真是去年世界棒球12強日本隊國手。

另外，樂天原本的終結者則本昂大今年開季狀況欠佳，將被拔掉守護神職位。則本昂大本季出賽11場拿到3勝2敗、防禦率3.38的成績，有5次救援成功，共投10.2局被敲13安、丟5次保送，被打擊率3成25，每局被上壘率為1.69。

石井貴指出，目前終結者位置將交給左投鈴木翔天。這位28歲左投也是去年12強日本隊國手。

（影片來源：太平洋聯盟TV）





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