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日職》古林睿煬再進化 日本教練觀察到「極細微變化」

2025/05/02 17:35

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕效力日本火腿的台灣右投古林睿煬，4月23日的日職生涯初登板對樂天金鷲先發5.2局失7分其中5分責失承擔敗投，昨天第2度登板，對軟銀鷹先發7局失2分都是責失拿下勝投，好表現讓樂天桃猿日籍教頭古久保健二讚不絕口，同時古久保也觀察到古林幾個細微改變。

古久保指出，這兩場古林先發他都有看電視轉播，其實上一場投得並沒有很差，昨天古林投球準備動作，手套擺放的位置有做改變，以前擺放的位置比較高一點，可能是初登板有被對方情蒐到手套擺放的位置，被發現接下來要投的球種或什麼的，所以有做一些改變。

古久保進一步指出，古林投球平衡感也有做修正，身體平衡和控球變好了，因為古林是先發投手，每次先發中間有滿多時間可以調整，照他自己的流程走，昨天有把他所有的能力表現出來。

去年古林在中職投出生涯年，一舉拿下年度MVP和防禦率王，古久保認為，古林感覺沒什麼變，一直都維持在顛峰時期的樣子，昨天的投球內容是他原本就有的實力，控球又比中職時期更好一點。

古久保在中職擔任多年教練，樂見台灣棒球水準提升，他說，「從去年12強奪冠開始，台灣棒球的關注度大大提升，全世界都知道台灣有很多好選手，希望古林能繼續努力，讓世界看見台灣，讓其他台灣選手有機會去海外發展。」

味全龍強投徐若熙被看好是下一位能挑戰國外職棒的中職投手，古久保說，徐若熙如果能投出來，台灣棒球受矚目的程度應該會更高。

比較古林和徐若熙的不同，古久保強調，兩人都是非常好的投手，古林速球很有魅力，屬於「直球對決型」的投手，只是球種較少，指叉球控制能力比較沒那麼好，徐若熙球速快，各種變化球種控制能力都不錯。

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