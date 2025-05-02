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偏鄉中寮囡仔田孟慈長腳陣中突圍 全大運奪金鄉親興奮

2025/05/02 18:24

中寮囡仔田孟慈一日在全大運跆拳道女子組拿下73公斤級金牌。（台體大提供）中寮囡仔田孟慈一日在全大運跆拳道女子組拿下73公斤級金牌。（台體大提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉跆拳道選手田孟慈，1日在全國大專院校運動會跆拳道女子組73公斤級拿下金牌，消息傳回家鄉，親友和學弟妹都很開心，她的啟蒙教練楊育峻表示，孟慈上大學後經歷過低潮，但不放棄的精神讓她再站起來，身高不算高的她，此次全大運在長腿陣中突圍奪金，真的很激勵人心。

目前就讀國立台灣體育大學的田孟慈，1日在全大運跆拳道女子組拿下73公斤級的金牌，這是她上大學後的第一面金牌，昨日消息傳回中寮鄉，她的啟蒙教練楊育峻十分開心，對田孟慈走出低潮，成績更上一層樓大感欣慰。

田孟慈是在中寮鄉土生土長，一路從國小、國中跟著楊育峻教練跆拳道，就讀中寮國中時拿過全中運兩面金牌，升上高中也能持續奪牌，但升上台灣體育大學後，則有一段時間無法拿到獎牌，一度陷入低潮。

楊育峻表示，田孟慈身高只有163公分，在跆拳道選手群中，算是身材嬌小的，但她走過低潮後，精進自己的戰術、技巧，因此能在長腿陣中突圍，前年代表南投縣參加全運會，終於拿到銅牌，另外先前國手選拔初選也獲得第二名，現在國訓中心接受訓練。

楊育峻說，孟慈是中寮鄉培育出的運動選手，現在能在長腳陣中過關斬將奪下金牌，對偏鄉孩子是一大鼓勵。

田孟慈飲水思源，有休假時就會回中寮鄉當助教，教小學弟小學妹。（資料照，記者陳鳳麗攝）田孟慈飲水思源，有休假時就會回中寮鄉當助教，教小學弟小學妹。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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