晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》何承叡連續3週男雙爭冠！廣州挑戰賽力退第4種子以英聯軍

2025/05/02 18:01

何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Christopher Romios）強勢出擊，6：3、6：2擊敗第4種子以色列庫基耶曼（Daniel Cukierman）／ 英國巴里斯（Joshua Paris），頭號種子「台澳聯軍」晉級廣州南沙男網挑戰賽雙打決戰，週六即將再度與第2種子美國基爾科夫（Vasil Kirkov）／荷蘭史蒂文斯（Bart Stevens）爭奪冠軍。

左手持拍的何承叡近況甚佳，與羅米奧斯臨場默契更持續升溫，雖然上月釜山決賽惜敗，左右開弓的「台澳聯軍」再接再厲，光州力退基爾科夫／史蒂文斯掄元。挾著南韓挑戰賽1冠1亞的氣勢，何承叡組合本週又過關斬將，連續第3站問鼎金盃，無巧不巧又強碰美荷原班人馬，25歲的台灣男雙一哥期許延續上週贏球狀態，再接再厲打下今年ATP挑戰賽雙打第5冠。

4強面對庫基耶曼／巴里斯，何承叡／羅米奧斯穩紮穩打，第5局化解決勝分危機後，第8局把握機會率先破發，順勢先馳得盤。次盤「台澳聯軍」乘勝追擊，第5局起接連雙破，從1：2一口氣橫掃5局，僅花56分鐘直落二關門，不但收下近來7連勝，何承叡世界男雙排名也可望再創職業生涯新高，從目前112來到95席左右。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中