網球》何承叡連續3週男雙爭冠！廣州挑戰賽力退第4種子以英聯軍

何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Christopher Romios）強勢出擊，6：3、6：2擊敗第4種子以色列庫基耶曼（Daniel Cukierman）／ 英國巴里斯（Joshua Paris），頭號種子「台澳聯軍」晉級廣州南沙男網挑戰賽雙打決戰，週六即將再度與第2種子美國基爾科夫（Vasil Kirkov）／荷蘭史蒂文斯（Bart Stevens）爭奪冠軍。

左手持拍的何承叡近況甚佳，與羅米奧斯臨場默契更持續升溫，雖然上月釜山決賽惜敗，左右開弓的「台澳聯軍」再接再厲，光州力退基爾科夫／史蒂文斯掄元。挾著南韓挑戰賽1冠1亞的氣勢，何承叡組合本週又過關斬將，連續第3站問鼎金盃，無巧不巧又強碰美荷原班人馬，25歲的台灣男雙一哥期許延續上週贏球狀態，再接再厲打下今年ATP挑戰賽雙打第5冠。

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4強面對庫基耶曼／巴里斯，何承叡／羅米奧斯穩紮穩打，第5局化解決勝分危機後，第8局把握機會率先破發，順勢先馳得盤。次盤「台澳聯軍」乘勝追擊，第5局起接連雙破，從1：2一口氣橫掃5局，僅花56分鐘直落二關門，不但收下近來7連勝，何承叡世界男雙排名也可望再創職業生涯新高，從目前112來到95席左右。

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