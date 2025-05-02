中職》網路媒體寫他連3觸後「冷血偷笑」 王志煊大嘆無奈

樂天桃猿王志煊。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿中繼投手王志煊，上週六在新莊球場因隊友呂詠臻遭強襲球打退場，他緊急登板救火，結果連續對池恩齊、李宗賢、孔念恩投觸身球，還好陳柏豪接管戰局順利守成，樂天1分差氣走富邦悍將。

事情過了好幾天，王志煊說，對富邦3名打者比較抱歉，真的不是故意的，狀況比較多，現在就是請球隊投手教練協助他調整到位，雖然說事情過了就過了，但他還是會想起來。

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對於當天緊急登板的狀況，王志煊認為，其實熱身時間是充足的，沒什麼問題，可能自己當下有點急，是他自己的問題，今年狀況比較不好，畢竟他還年輕，所以沒有體能上的問題。

只是，王志煊在「連3觸」之後，球迷俗稱「頂五」的網路媒體，自製新聞並寫著斗大標題：「砸、再砸、一直砸！12強台灣隊投手連砸3人+冷血偷笑」這一篇讓人無言以對的報導，王志煊也看到了。

王志煊無奈地表示，「我沒有太在意，它講得算事實吧，就丟不好，只是後面加那種.......都笑不出來了，怎麼可能冷血偷笑。」他強調，畢竟當時球隊領先，他不可能會故意丟觸身球，自己的問題比較多，只是媒體這樣寫會讓人感到不舒服。

即使近期陷入低潮，王志煊透露，收到很多球迷私訊，為他加油的居多，滿感動的。

樂天桃猿王志煊。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿王志煊。（記者陳志曲攝）

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