中職》如何改善選手餐飲？ 樂天桃猿新任領隊的回答很微妙

牧野幸輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕上月周刊爆料樂天桃猿「伙食風暴」，周刊報導指出，由於母公司樂天集團面臨財務危機，管理階層希望損益平衡，2024年開始要求廚房降低成本，2025年更是直接裁掉3名廚師，以每餐100元到150元的價格要求熱炒店外燴供餐，其預算有如大學生，餐飲品質甚至比監獄還克難。

樂天桃猿領隊牧野幸輝新官上任，今天他接受媒體採訪時表示，上任後最大挑戰是溝通和語言隔閡，由於公司組織龐大，每個部門人數少，身兼許多工作，更要緊密溝通才能掌握全貌。

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牧野幸輝坦言，語言不同是他比較施展不開的地方，假如選手表現不好或有些喪志，想要給予鼓勵，如果在日本，用日文就能表達心情、鼓勵對方，現在來台灣礙於語言隔閡，他想展示但不知如何表達，接下來他會努力學習中文。

對於如何改善選手餐飲的問題，牧野幸輝說，「當然，餐飲問題是我們認為溝通中一環有所落差之處，不全然是報導所說，為了省錢、砍預算，所以提供不好的餐飲，公司有目的做改變調整，礙於溝通造成選手想法有落差，在我上任之後，要落實與選手保持密切溝通，確實傳達了解，為什麼公司這麼做，達到理想狀態進行。」

媒體進一步詢問，改善選手餐飲的具體作法，牧野幸輝說，「不方便透露更多細節，今年我37歲，這37年來，喜愛棒球、熱愛棒球的心完全沒變，藉由我的身份與這個機會，想做的事情很多，朝變得更好的方向努力，有一些政策執行方式，都是為了讓球隊、球團更好。」

近期關於樂天桃猿的負面新聞不斷，牧野幸輝說，「不是所有負面報導都不好，反而說是對我們有所期待，希望我們朝這方面做改善，當然也不全然說報導沒有惡意，基本上，我們會很誠摯面對所有負面報導，當作我們有所不足和需要改善的空間。」

牧野幸輝由日本樂天集團總部指派，3月1日到任球隊副董事長暨執行長，他於2012年自東京大學畢業後就進入樂天集團，前7年在樂天市場擔任業務，後5年在樂天西友網路超市任職，學習到倉庫、物流等管理經驗，今天正式接任樂天桃猿領隊。

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