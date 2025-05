NBA》曾開嗆字母哥 哈里伯頓的父親近期遭禁入溜馬主客場比賽

亞德托昆波(左)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首輪,溜馬在系列賽以4比1擊敗公鹿,晉級東部準決賽。但系列賽G5賽後發生插曲,溜馬一哥哈里伯頓(Tyrese Haliburton)的父親約翰‧哈里伯頓(John Haliburton)跑進球場、並當面開嗆公鹿球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo),引發爭議。

根據《ESPN》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,約翰‧哈里伯頓近期將不會出現溜馬隊的主場、客場比賽。

公鹿隊前天遭到淘汰後,雙方球員進場握手、擁抱致意,這時亞德托昆波卻被約翰‧哈里伯頓當面開嗆,讓亞德托昆波相當不滿,引發衝突。亞德托昆波在賽後記者會直言不被尊重。

溜馬一哥哈里伯頓與父親擁抱。(資料照,美聯社)

哈里伯頓本人也不認同父親的行為,他在前天賽後曾表示,「籃球就是籃球,應該把事情留在球場上。我想他只是太激動了。」哈里伯頓也說,「我不認為我爸那樣是對的。」

《ESPN》報導指出,約翰‧哈里伯頓經過與溜馬隊管理層討論後,他在可預見的未來內將不會參加溜馬隊的主客場比賽。

溜馬將在東部準決賽碰上騎士,首戰將在美國時間5月4日(台灣時間5月5日)開打。

