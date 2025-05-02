NBA》曾開嗆字母哥 哈里伯頓的父親近期遭禁入溜馬主客場比賽

亞德托昆波（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽首輪，溜馬在系列賽以4比1擊敗公鹿，晉級東部準決賽。但系列賽G5賽後發生插曲，溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）的父親約翰‧哈里伯頓（John Haliburton）跑進球場、並當面開嗆公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），引發爭議。

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，約翰‧哈里伯頓近期將不會出現溜馬隊的主場、客場比賽。

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公鹿隊前天遭到淘汰後，雙方球員進場握手、擁抱致意，這時亞德托昆波卻被約翰‧哈里伯頓當面開嗆，讓亞德托昆波相當不滿，引發衝突。亞德托昆波在賽後記者會直言不被尊重。

溜馬一哥哈里伯頓與父親擁抱。（資料照，美聯社）

哈里伯頓本人也不認同父親的行為，他在前天賽後曾表示，「籃球就是籃球，應該把事情留在球場上。我想他只是太激動了。」哈里伯頓也說，「我不認為我爸那樣是對的。」

《ESPN》報導指出，約翰‧哈里伯頓經過與溜馬隊管理層討論後，他在可預見的未來內將不會參加溜馬隊的主客場比賽。

溜馬將在東部準決賽碰上騎士，首戰將在美國時間5月4日（台灣時間5月5日）開打。

After conversations with Tyrese Haliburton’s father John Haliburton and the Indiana Pacers front office, John Haliburton will not attend the team’s home and road games for the foreseeable future, a Pacers spokesperson told ESPN. — Shams Charania （@ShamsCharania） May 1, 2025

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