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中職》兄弟大物許庭綸生涯首安出爐 一棒寫隊史罕見紀錄！

2025/05/02 20:08

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟大物新秀許庭綸今天在5局上擊出三壘安打，成為隊史第8人生涯首安就是三壘安打的打者。

許庭綸是去年中信兄弟的第1指名，上季就登上一軍，但5打數無安打，今本季初先發扛下九棒右外野手，5局從台鋼雄鷹先發投手後勁手中擊出三壘安打，一棒送回王威晨，助隊扳平比分。

許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）

值得一提的是，許庭綸敲安送回的王威晨，正是生涯首安即為三壘安打的一份子。而王威晨在5局敲安上壘，生涯累積1010安，超越父親王光輝的1009安。

中職過去共有16人生涯首安即是三壘安打，兄弟隊史有1990年洪一中、1998年陳谷源和約瑟、2006年陳智弘、2012年郭健瑜、2016年王威晨、2024年張士綸。

王威晨生涯安打數超越王光輝。（中信兄弟提供）王威晨生涯安打數超越王光輝。（中信兄弟提供）

許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）
許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）
許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）
許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）
許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）
許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）
許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）許庭綸生涯首安是三壘安打也進帳生涯首分打點。（中信兄弟提供）

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