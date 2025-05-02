中職》兄弟罕見連4場1分差輸球 平野惠一破執教生涯最糟紀錄

平野惠一。（圖片擷取自CPBLTV）

〔記者龔乃玠／台北報導〕暫居聯盟勝投王的中信兄弟黃博多狀況不佳，今晚對台鋼雄鷹僅投6局就掉4分，包括魔鷹在6局下的致命陽春砲，終場中信以3：4輸給台鋼，平野惠一苦吞去年執教以來的首次4連敗，本季儲金（勝多敗場數）僅剩下1場。

中信首局靠陳俊秀高飛犧牲打先馳得點，台鋼在3局下回擊，張肇元追平分安打和王博玄高飛犧牲打，單局攻2分逆轉。中信在5局上「大物連線」，許庭綸的生涯首安送回追平分，宋晟睿適時安打再超前，雙方以1分差互有往來。

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許庭綸成為繼1990年洪一中、1998年陳谷源和約瑟、2006年陳智弘、2012年郭健瑜、2016年王威晨、2024年張士綸後，兄弟隊史第8位生涯首安即是三壘安打的打者。

許庭綸敲出生涯首安、首打點。（中信兄弟提供）

即便隊友給予火力支援，中信先發黃博多守不住領先，5局下被林家鋐和張肇元連敲2安遭扳平，6局下更被魔鷹擊出超前分全壘打，僅投6局被狂敲9安，失掉4分。

台鋼先發投手後勁展現安定感，總計98球吃7局，僅被敲4支安打，狂飆7次三振，僅掉3分，開季連續5場繳出優質先發，防禦率僅1.41。

去年執教中信兄弟以來，平野惠一最長連敗紀錄就是3連敗，去年沒有4連敗是全聯盟唯一，未料近4場都以1分差輸球，生涯首次吞下執教4連敗，至於近2年最多次至少4連敗球隊是富邦悍將，有高達9次。

★近2季（2024-25年）各隊至少4連敗次數

排名 球隊 次數

1 富邦悍將 9次

2 台鋼雄鷹 6次

3 統一獅 5次

4 味全龍 4次

5 樂天桃猿 2次

6 中信兄弟 1次

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