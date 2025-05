MLB》129球全部判對！ 史上第三次主審完全比賽

Nic Lentz判出主審史上第三次完全比賽。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕昨天皇家以3:0擊敗光芒一戰,主審Nic Lentz面對129次好壞球判決全部判對,寫下史上第三次的主審完全比賽。

Nic Lentz成為本季第2次判出完全比賽的主審,今年首次主審完全比賽是在今年美國時間的4月10日,主審是Mark Ripperger,對戰組合同樣也有皇家,另一隊則是雙城。

自2015年《Umpire Scorecards》開始追蹤主審的好壞球判決以來,歷史上僅有3次的主審完全比賽,第一次是2022年主審霍伯格(Pat Hoberg)在世界大賽G2費城人對太空人一戰,當時他129球全部都判對,不過先前他疑似涉及非法賭博,遭大聯盟停職。

Umpire: Nic Lentz

Final: Royals 3, Rays 0#FountainsUp // #RaysUp#KCvsTB // #TBvsKC



More stats for this ump https://t.co/4DIbDkRFqK pic.twitter.com/O2CuJvImPV