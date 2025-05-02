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MLB》129球全部判對！ 史上第三次主審完全比賽

2025/05/02 20:51

Nic Lentz判出主審史上第三次完全比賽。（資料照）Nic Lentz判出主審史上第三次完全比賽。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天皇家以3：0擊敗光芒一戰，主審Nic Lentz面對129次好壞球判決全部判對，寫下史上第三次的主審完全比賽。

Nic Lentz成為本季第2次判出完全比賽的主審，今年首次主審完全比賽是在今年美國時間的4月10日，主審是Mark Ripperger，對戰組合同樣也有皇家，另一隊則是雙城。

自2015年《Umpire Scorecards》開始追蹤主審的好壞球判決以來，歷史上僅有3次的主審完全比賽，第一次是2022年主審霍伯格（Pat Hoberg）在世界大賽G2費城人對太空人一戰，當時他129球全部都判對，不過先前他疑似涉及非法賭博，遭大聯盟停職。

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