全大運閉幕共頒出539面金牌 明年有電競、霹靂舞

全大運閉幕，明年中央大學見。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全國大專院校運動會今天傍晚在長榮大學閉幕，合計頒出539面金牌，共6項、7人次破全國紀錄，以及37項、65人次破大會紀錄，成果豐碩；明年由中央大學接棒，體育署副署長房瑞文表示，目前得知選辦項目有電競、霹靂舞，很有挑戰性，希望大家共同來努力、支持。

房瑞文也強調，接下來會委託大專體總，組隊參加今年德國萊茵~魯爾地區舉辦的世界大學運動會，目前預估參加15個項目，有逾200位選手，整個代表團約290人，將全力支持備戰，希望再創境外最佳成績。

請繼續往下閱讀...

房瑞文提到，明年的全大運，將是運動部成立後的首屆，期盼在接下會旗的中央大學努力籌辦，「這是一個責任的開始」。

房瑞文感謝長榮大學校長李泳龍率領師生團隊，成功整合各界資源，1年來辛苦的籌備，努力為全大運營造最棒、最舒適、最標準的競賽舞台，帶給選手完美的體驗。

李泳龍指出，全大運不僅競技賽事，更是凝聚青春與團結的盛典，校方用心籌備每個環節，希望這段歷程成為選手們難忘的人生記憶。

今天的閉幕典禮，在長榮大學國際會議廳舉行，除了頒獎表揚優勝選手團隊之外，房瑞文見證下，李泳龍將大會會旗交給中央大學，隨後全大運聖火熄滅，圓滿落幕。

全大運閉幕，明年中央大學見。（記者吳俊鋒攝）

全大運閉幕，明年中央大學見。（記者吳俊鋒攝）

全大運閉幕典禮，體育署副署長房瑞文致詞。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法