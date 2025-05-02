世壯運》奧運名將陳念琴分享備戰心法 倒數階段鼓勵參賽者全力以赴

拳擊國手陳念琴分享賽前準備與心態調適，激勵世壯運選手全力出擊。（UA Taiwan提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雙北世界壯年運動會即將於5月17日登場，最後倒數階段拳擊奧運國手陳念琴應邀出席「Team UA分享會」，傳承過往大型賽事備戰心法，希望幫助參賽者保持最佳狀態，全力發揮挑戰自我極限。

陳念琴曾於2022年亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級勇奪金牌，並在2024巴黎奧運打下銅牌，秉持「讓運動者更強」品牌精神的UNDER ARMOUR，日前舉辦分享會中由她暢談自身成長歷程，從初次接觸拳擊的青澀，到勇闖五環殿堂的堅持，讓現場聽眾感受到運動員夢想背後的艱辛汗水與正向信念，並用實際行動號召全民力挺應援。

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「睡眠調整是賽前準備的首要任務！」陳念琴會中不吝傳授整套賽前備戰與心態調適的寶貴建議，尤其針對平時工作繁忙的上班族選手而言，賽前務必調整好作息，確保有充足體力應對每日訓練與比賽挑戰；同時也要特別留意自身的舊傷狀況，學會保護自己，避免因高強度訓練而導致傷勢復發。

談及賽前訓練策略，陳念琴則強調選手應主動檢視自身不足，並重複加強弱項，也可以嘗試透過與訓練夥伴之間「只聊缺點、不談優點」的交流，從不同視角找到改進空間，讓自己越來越強大。最後在心態建設上，陳念琴分享自己透過睡前冥想進行正向自我暗示，同時預先準備面對失敗的心情，強化心理素質。

「比賽不只一場，能快速從挫敗中站起來、重建信心，是每位運動員必備的能力。」陳念琴提到親身實踐的「55法則」即保持5分緊張、5分享受，專注同時學會放鬆。從曾經因為壓力逃避訓練，到如今懂得透過心理師協助找回平衡，陳念琴鼓勵世壯運選手：「允許自己緊張，但別忘了享受比賽的每一刻！」

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