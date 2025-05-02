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中職》嘉義市棒球場本季首戰人潮爆 嘉農紀念球衣吸睛

2025/05/02 22:38

今晚比賽選手穿著特製嘉農球衣。（嘉義市政府提供）今晚比賽選手穿著特製嘉農球衣。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華職棒今年一軍例行賽嘉義市棒球場首戰今晚登場，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，內野爆滿，球員穿著的聯名特製球衣，是嘉義市府與球團攜手合作的成果，設計靈感來自當年名震日本甲子園的嘉農球衣，展現出地方與職棒相互支持的精神。

嘉義市長黃敏惠今晚擔任開球嘉賓、體育署長鄭世忠為開賽打者；台鋼雄鷹與中信兄弟大手牽小手，與嘉義市民族國小少棒隊一同進場，展現棒球傳承的象徵意義，也讓在地小球員近距離感受職業舞台的榮耀與震撼。

黃敏惠表示，今晚滿滿球迷進場，展現棒球原鄉對體育賽事的熱情，接下來還有7場精彩的賽事，邀請更多球迷進場觀賽，用吶喊聲、行動支持棒球運動，讓嘉義的棒球熱情持續燃燒。

黃敏惠表示，市府持續升級運動場館，去年度於內野種植天然草皮、新設隱形護網及完成高空照明更新並設置無障礙廁所，期待為球迷朋友帶來更優質的觀賽體驗，感謝中華職棒、鄭世忠署長及議會的支持，協助推動球場設施升級，讓場地環境更臻完善。

鄭世忠表示，今日賽事人潮滿滿，嘉義市棒球場經過整修，環境更加升級，感受到嘉義市政府對棒球運動推動的努力。

市府教育處郭添財處長表示，嘉義市重視與職棒球隊的合作交流，除特製球衣，今年度辦理8場一軍例行賽、71場二軍例行賽，回應廣大棒球迷的需求，展現嘉義市對發展棒球運動的全力支持。

中職進行嘉義市棒球場首戰。（嘉義市政府提供）中職進行嘉義市棒球場首戰。（嘉義市政府提供）

嘉義市棒球場擠滿觀賽球迷。（嘉義市政府提供）嘉義市棒球場擠滿觀賽球迷。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠開球。（嘉義市政府提供）嘉義市長黃敏惠開球。（嘉義市政府提供）

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