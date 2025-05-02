中職》統一獅3分大局攻破新莊城堡！ 富邦主場戰績剩5成

林子豪陽春砲。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅今天靠6局上攻出3分大局拉開比數，以4：2拿下對富邦悍將開季3連勝，富邦今年在主場雖以4連勝開季，隨著最近在新莊4戰皆墨，本季主場戰績降到5勝5敗平盤。飛力獅連續19局無失分，是中職初登板連續局數無失分史上次長紀錄，僅次於兄弟象克力士的25.1局。

統一4局上靠林子豪陽春彈先馳得點，6局上把握富邦派張瑞麟接替魔力藍，於2局後靠2保送、2安打再添2分，再趁富邦換投范柏絜發動雙盜壘追加1分，兩隊打完7局都擊出7支安打，得分卻出現4：０的差距。

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富邦前7局兩度攻上得點圈都無功而返，8局下雖趁統一換投黃竣彥，靠豊暐高飛犧牲打、高國麟安打各搶回1分，9局下2出局後池恩齊敲二壘安打卻無法改變戰局，富邦開季對統一0勝3敗，最近在新莊主場4連敗。

林佳緯雙安進帳2打點。（記者塗建榮攝）

統一由飛力獅先發，用102球投6局，被打7支安打雖是來台單場新高，卻一再化解危機沒有失分，開季連續3場出賽共投19局，防禦率仍是完美的零；富邦由剛回一軍的魔力藍先發，投完5局就用97球被換掉，唯一失分是被林子豪轟掉，這1分也讓他承擔3連敗。

飛力獅。（記者塗建榮攝）

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