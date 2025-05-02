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中職》狙擊前隊友陳柏豪 陳子豪成為新一代「桃園王」

2025/05/02 22:43

味全龍陳子豪獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）味全龍陳子豪獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍今天靠陳子豪在延長賽10局上敲出勝利打點安打，劉基鴻再補上1分打點安打，最終就以5：3擊敗樂天桃猿，中斷對手4連勝，陳子豪狙擊前中信兄弟隊友陳柏豪，把他打成敗投。

陳子豪表示，前幾次沒打好，其實滿緊張的，隊友告訴他輕鬆一點，當下想法就是用6分力輕鬆揮棒，以打「點」為主，滿開心的，感覺在桃園球場拿過不少次單場MVP，在這裡打得滿不錯的。

陳子豪的「感覺」沒錯，生涯在桃園球場出賽162場，其中142場先發，累計打擊率3成10，另有26轟和127分打點，光在桃園就拿過14次單場MVP，儼然是「桃園王」。

龍隊總教練葉君璋認為，陳子豪表現漸入佳境，不過陳子豪說，表現還不夠好，這幾場揮到不少壞球，選球可以更好，每次揮棒都希望全心全意，隊友朱育賢覺得他揮棒太用力了，擊球點不是那麼準確，有給他一些建議。

陳子豪近5場改扛1棒，期間打擊率3成33，葉總說，陳子豪去年在中信兄弟常打1棒，是他熟悉的棒次，試著幫他狀況變好，所以想著各種可能，目前看起來效果還不錯。

陳子豪說，其實打每一個棒次都差不多，只是第一棒的打擊次數較多，可能教練希望他打幾次。

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