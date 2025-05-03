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MLB》比大谷翔平還快！山本由伸首獲單月最佳投手 日投史上第5人

2025/05/03 07:36

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天宣布首月MVP，道奇「日本最強投」山本由伸獲選單月最佳投手，生涯首度獲獎，也成為史上第5位日本投手獲得此殊榮。

山本由伸開季表現亮眼，出賽6場繳出3勝2敗、防禦率1.06、43K，WHIP（每局被上壘率）1.00，被打擊率0.190的優異成績。防禦率高居全聯最佳。山本由伸生涯首度拿下單月最佳投手，成為史上第5位日本投手獲得此殊榮，前4位分別是野茂英雄、伊良部秀輝、田中將大和達比修有。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪大讚山本由伸，與去年相比最大的差異就是自信，他已經找回在日本時的狀況，甚至成為比那時更強，比起其他投手，他的表現是鶴立雞群，替他感到高興，自己不會驚訝他在本季再拿單月最佳投手獎。」

另外，美聯單月最佳球員是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），單月最佳投手是洋基佛里德（Max Fried），最佳新秀則是紅襪大物坎貝爾（Kristian Campbell），最佳後援投手是水手火球男穆諾（Andrés Muñoz）。

國聯單月最佳球員是大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）o，同隊的L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）以及教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）分別拿下國聯最佳新秀和最佳後援投手。

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