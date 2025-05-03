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MLB》李政厚獨特打擊動作引關注 官網解析融合大谷等重砲特點

2025/05/03 09:11

李政厚。（資料照，美聯社）李政厚。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力舊金山巨人的韓籍強打「風之孫」李政厚今年開季表現亮眼，而他獨特的揮棒動作也獲得高度關注。李政厚受訪時也透露，自己的打擊動作不是傳承自父親李鍾範，而是靠自己摸索出來的。

大聯盟官網報導指出，李政厚的打擊動作非常罕見，融合了紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）兩腳大開的站姿，前腳提早落地踩穩就像道奇二刀流巨星大谷翔平一樣，以及MVP一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的上揮式揮擊路徑，特別的是他動作並不連貫。

對於自己的打擊動作，李政厚受訪表示，這樣的打擊動作能讓他掌握到正確的擊球時機，確實擊中甜蜜點。李政厚的父親是韓國棒壇名將「風之子」李鍾範，但李政厚這套獨特的揮棒動作並不是傳承自父親，他笑說：「我爸從來不教我怎麼打棒球，這套動作是自己摸索出來的，我跟我爸的打擊動作也完全不同。」

李政厚也說道，自己從高中就是這樣打的，然後每年都調整，慢慢形成一套屬於自己的打擊機制，結果也一直都很好，所以沒有理由去改變。李政厚認為自己不是全壘打型的打者，所以專注在打平飛球，現在每天練習的目標也都是打出更多平飛的安打。

李政厚本季出賽31場繳出37安，包括11支二壘安打、2支三壘安打和3發全壘打，進帳18分打點，打擊三圍為0.316/.372/.521，OPS為0.893。11支二壘打更並列國聯第一。

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