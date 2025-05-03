MLB》防禦率0.90！山本由伸5.2局無安打 鬼神紀錄比肩道奇兩大神獸

山本由伸。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕甫獲得國聯首月最佳投手的道奇「日本最強投」山本由伸，今天先發對戰勇士繳出6局6K無失分的優質先發，前5.2局更是投出無安打的優質內容，有望拿下本季第4勝。

暫居大聯盟防禦率王的山本由伸今天面對勇士投得虎虎生風，2局下還上演守備美技，神反應沒收勇士捕手墨菲（Sean Murphy）的106.4英里（約171.2公里）的投手強襲平飛球。山本前5局只讓對手靠著保送上壘，沒被敲出任何一支安打，也沒有讓勇士打者踏上過得點圈，直到第6局2人出局後才被明星三壘手萊利（Austin Riley）敲出中外野二壘安打破功，勇士此役首安終於出爐，打破山本的無安打好投。

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山本由伸此役主投6局用91球，只被敲出1支安打無失分，另有6次三振和2次保送，共製造了17次揮空，防禦率降至0.90，仍是位居全聯盟最佳。據數據顯示，道奇隊史自1910年以來，只有3位先發投手出賽7場後防禦率低於1.00，分別是傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、名人堂巨投薩頓（Don Sutton）和今天的山本由伸。

山本由伸繳出好投，隊友也在4局上給予火力支援，明星捕手史密斯（Will Smith）滿壘敲出高飛犧牲打，幫助道奇打破僵局，MVP強打貝茲（Mookie Betts）則在第6局補上一發左外野陽春砲，睽違18天再度開轟，本季第5轟出爐，道奇取得2：0領先。

山本由伸以勝投候選人之姿退場，接替投球的葉茲（Kirby Yates）7局下遭到歐森（Matt Olson）陽春砲狙擊，追到1分差距，比賽在8局下結束後因雨暫停。

大谷翔平此役4打數無安打，另外吞下2次三振，打擊率降至0.277。

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