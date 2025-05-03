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MLB》洋基67億王牌7局無失分 奪6連勝高居美聯雙冠王

2025/05/03 10:50

佛里德。（法新社）佛里德。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕剛獲得美聯首月最佳投手肯定的洋基王牌左投佛里德（Max Fried），今天先發面對光芒，繳出7局6K無失分的優質好投，前MVP重砲高德施密特（Paul Goldschmidt）5局下敲出3分砲助威，兩人攜手幫助洋基以3：0完封光芒，賞給對手4連敗。佛里德本季豪取6連勝，還未曾嘗過敗績，目前高居美聯勝投、防禦率雙冠王。

休賽季簽下8年2.18億美元（約新台幣67億）合約的佛里德開季拉出一波5連勝，今天面對光芒依舊大殺四方，前4局有效壓制光芒打者，沒有被敲出安打，直到5局上才被J.卡巴列羅（Jose Caballero）敲出安打，讓無安打局數停留在4.1局，不過他支後仍力保不失分。佛里德主投7局用92球，被敲1支安打無失分，另有6次三振和3次保送，防禦率只有1.01。

兩隊前4局上演投手戰，光芒27歲右投派比奧特（Ryan Pepiot）前4局3度被攻佔得點圈仍未失分，但在5局下遭遇亂流，一上來就先投出保送，之後再被「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出二壘安打，他今天在3局下敲出中外野三壘安打，單場2支長打。洋基一出局攻占二三壘，高德施密特適時敲出右外野3分砲打破僵局，助隊取得領先。

洋基牛棚投手威廉斯（Devin Williams）第8局順利守成，終結者韋佛斯（Luke Weaver）9局上關門成功，收下本季第3場救援成功，洋基終場以3：0完封光芒。先發4.1局失2分的派比奧特苦吞本季第4敗，佛里德目前以6勝、防禦率1.01位居美聯勝投、防禦率雙冠王。

賈吉和高德施密特。（美聯社）賈吉和高德施密特。（美聯社）

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