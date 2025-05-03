MLB》山本先發大谷打擊就熄火 道奇MVP三連星出現首見窘況

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天繳出6局6K無失分的優質先發，前5.2局更投出無安打的內容，防禦率0.90聯盟最佳，幫助道奇以2：1擊敗勇士收下6連勝，山本也進帳本季第4勝。但是當家二刀流球星大谷翔平卻是4打數繳白卷，還吞下2次三振，更有日媒統計，只要山本出賽，大谷的打擊表現都不理想。

大谷翔平今天前兩打席都遭勇士29歲右投霍姆斯（Grant Holmes）三振，首局更出現「MVP三連星」大谷、貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）都被三振的罕見情況，這是大谷轉隊至道奇的頭一遭。此外，道奇前3棒首局連續吞K要追溯到2022年10月2日對戰洛磯的比賽，距今已經有943天。

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不過，道奇MVP三連星此役只有大谷翔平沒有敲出安打，前兩打席吞K，第6局敲出二壘滾地球遭刺殺，8局上最後打席敲出右外野飛球出局，4打數無安打，吞下2次三振，中斷近期連5場敲安的紀錄。貝茲4打數2安，包括1發致勝陽春砲，佛里曼則是4支1。

據日媒《Sponichi Annex》統計指出，大谷翔平生涯在山本由伸先發的場次打擊都不盡理想，累積23場合計95打數敲出22支安打，有2轟、7打點，打擊率0.232，本季則是25打數4安打，打擊率僅有0.160，沒有貢獻任何打點。

山本由伸。（美聯社）

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