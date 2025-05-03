NBA》柯瑞29分白搭 勇士被火箭擊落雙方5日打G7

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天回到主場迎來西部首輪季後賽G6，原本想要力拚把系列賽關門，無奈第四節命中率嚴重下滑、防守表現又不佳，最終以107：115不敵火箭，火箭系列賽也追到3：3平手，勇士、火箭將在5日於休士頓進行生死第7戰。

勇士首節打完落後，不過在第二節一波11：0攻勢扳平戰局，火箭雖然又些微拉開，但巴特勒（Jimmy Butler）在0.6秒飆進三分球，勇士半場結束以48：53落後。

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勇士在第三節就柯瑞、巴特勒都拿10分，將落後縮小至2分差距，只是勇士在第四節卻遇到進攻大當機，連柯瑞、巴特勒都無法進球，最終也讓火箭踢館成功。

范維利特（Fred VanVleet）命中6顆三分球，進帳29分、8助攻、8籃板，森根（Alperen Sengun）20分、14籃板、6助攻，湯普森（Amen Thompson）14分、7籃板，板凳出發亞當斯（Steven Adams）17分、5籃板3阻攻。

勇士此仗表現最好還是柯瑞，攻下29分，但他投籃命中率欠佳，三分球只有16投6中，巴特勒繳出27分、9籃板和8助攻，只是先發上場的希爾德（Buddy Hield）出手4次皆墨。

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