中職》生涯160SV達陣 陳韻文「聽嘟嘟的話」做出一改變

統一獅陳韻文。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅守護神陳韻文昨對富邦悍將後援1局無失分，拿下本季第6次救援成功（SV），也達成生涯160次救援成功里程碑，他認為自己的表現還沒有到很穩定，也透露今年轉任投手教練的潘威倫有給出「多嘗試使用內角球」的建議，目前他確實有將使用比例調高，更期盼能達成減少保送和被上壘率的大目標。

現年29歲的陳韻文在2014年中職季中選秀獲獅隊第1指名，在2021年8月31日成為史上最年輕百救援投手，並於2023年4月5日以130SV締造中職新猷，去年6月8日也完成生涯第150次救援成功，昨守住4：2的勝利，則達成又一里程碑。

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相較去年整季39場出賽收下10SV，陳韻文本季11場出賽6SV和2勝的收穫頗豐，但他的「小文劇場」仍不時上演，也自認「還是很常把人送上去，這不是一個好的循環，當然我也每天想盡辦法，盡量不要讓首名打者，或是那場比賽有人上壘。」

「希望保持好的感覺，看可不可以更多的是3上3下。」陳韻文也會跟外籍投手教練霍斯曼討論，「比較多的討論是動作的微調，有時候一直想要對決，就忘了身體好的機制，變成身體開太快，放球點會不固定。」

陳韻文跟他口中的「嘟嘟賢拜」潘威倫，比較多的討論則是放在比賽策略上，「他可能覺得我比較少丟內角球，甚至高球，他也知道我的優勢，當然是想要瞬間爆發的感覺，一球投出去後，就要讓打者擊出不好的效果，或是不營養的球。」

只是潘威倫希望陳韻文能多投內角球，「確實在前幾年我在比賽中很少投內角，嘟嘟賢拜講的有一定的道理，畢竟他在場上的經驗豐富，我覺得不妨可以試試看」。陳韻文認為自己已有「不好的循環」出現，不妨聽從潘威倫的建議，「不要讓打者站在那邊舒服地有效攻擊」，他今年確實也較前幾年將使用內角球的比例調高。

「大目標就是減少保送和被上壘率」，陳韻文認為身為投手就該保持去進攻打者的心態，「這是我個人必須要去修正的一些問題，如果上場失分率高的話，教練對你的信心當然會下滑。」

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