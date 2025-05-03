PLG》伯朗勇奪最佳洋將 領航猿3人年度第一隊成大贏家

伯朗拿下最佳洋將。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2024-25球季年度MVP、年度洋將和年度第一隊，桃園璞園領航猿洋將伯朗以出色的表現拿下年度洋將，而在年度第一隊的部分，例行賽戰績第一的領航猿共有3名球員入選居各隊之冠。

加盟領航猿第2年，伯朗本季在球隊的角色更加吃重，平均每場17.1分、9.0籃板、2.3阻攻，搭配60.6%的高檔二分球命中率以及40.1%的穩定三分球命中率，讓伯朗的進攻火力成為領航猿奪下例行賽第一的重要關鍵，也幫助他在年度洋將選票中，30張選票（包含球迷的2張選票）拿下15張5分、以總分98分獲選年度洋將。

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2024-25球季年度洋獎前3名得分如下：

伯朗 （領航猿） 98分

艾賽亞 （鋼鐵人） 67分

威希 （勇士） 34分

年度第一隊方面，後場由年度MVP盧峻翔（生涯第3次並列聯盟史上最多紀錄），搭配領航猿本季同樣表現精采的李家慷（生涯首次）和台鋼獵鷹的谷毛唯嘉（生涯首次），組成攻防兼備的後場組合。

前場的部分，年度洋將伯朗（生涯首次）入列，另一位前場則是本季轉戰高雄鋼鐵人表現亮眼的陳范柏彥（生涯首次）。

領航猿有3名球員入選年度第一隊。（PLG提供）

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