蘇迪曼盃》頂尖對決！陳雨菲逆轉山口茜 助中國橫掃日本闖決賽

陳雨菲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕中國好手陳雨菲今天以17：21、21：9、21：16逆轉日本名將山口茜，不僅取得對戰3連勝，也帶領中國隊挺進2025年蘇迪曼盃決賽，也是連16屆爭冠。

中國隊本屆要尋求4連霸，昨在8強也是橫掃馬來西亞隊，今天遇到日本隊，中國混雙馮彥哲／黃東萍以21：11、21：17拍落綠川大輝／五十嵐有紗，世界球王石宇奇也以21：8、21：16輕取奈良岡功大，衛冕軍也取得2：0聽牌。

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負責關門的陳雨菲將跟日本一姊山口茜上演頂尖對決，雙方過去已經交手多達33次，山口茜雖以21勝12敗佔上風，但陳雨菲在近兩次交手包括4月亞錦賽皆為贏家。

陳雨菲今天第一局遭到山口茜連續得分，最多面臨10分落後，即使一度追到16：18也是難以翻轉，由山口茜先下一城，不過陳雨菲在第二局重新振作，並打出9：1開局，再來更是逐步擴大領先，扳回一城。

進入決勝局，陳雨菲在8：5領先又連得3分進入技術暫停，山口茜換邊後雖然連得5分追近，但陳雨菲此仗防守相當出色，甚至遇上近身球都能漂亮回擊，最終也以逆轉方式，幫助中國隊關門，中國明天決賽對手將是印尼、南韓之間的贏家。

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