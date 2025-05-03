晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

蘇迪曼盃》頂尖對決！陳雨菲逆轉山口茜 助中國橫掃日本闖決賽

2025/05/03 12:54

陳雨菲。（資料照，美聯社）陳雨菲。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕中國好手陳雨菲今天以17：21、21：9、21：16逆轉日本名將山口茜，不僅取得對戰3連勝，也帶領中國隊挺進2025年蘇迪曼盃決賽，也是連16屆爭冠。

中國隊本屆要尋求4連霸，昨在8強也是橫掃馬來西亞隊，今天遇到日本隊，中國混雙馮彥哲／黃東萍以21：11、21：17拍落綠川大輝／五十嵐有紗，世界球王石宇奇也以21：8、21：16輕取奈良岡功大，衛冕軍也取得2：0聽牌。

負責關門的陳雨菲將跟日本一姊山口茜上演頂尖對決，雙方過去已經交手多達33次，山口茜雖以21勝12敗佔上風，但陳雨菲在近兩次交手包括4月亞錦賽皆為贏家。

陳雨菲今天第一局遭到山口茜連續得分，最多面臨10分落後，即使一度追到16：18也是難以翻轉，由山口茜先下一城，不過陳雨菲在第二局重新振作，並打出9：1開局，再來更是逐步擴大領先，扳回一城。

進入決勝局，陳雨菲在8：5領先又連得3分進入技術暫停，山口茜換邊後雖然連得5分追近，但陳雨菲此仗防守相當出色，甚至遇上近身球都能漂亮回擊，最終也以逆轉方式，幫助中國隊關門，中國明天決賽對手將是印尼、南韓之間的贏家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中