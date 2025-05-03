體操》培養下個「鞍馬王子」 李智凱和老婆吳亞芸創辦幼兒體操館

李智凱（右）和妻子吳亞芸。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「鞍馬王子」李智凱和老婆吳亞芸在高雄共同創辦「KY體操王國」，今天正式開幕，邀請「台灣拳后」林郁婷、奧運跨欄國手彭名揚站台，李智凱表示，身為兩個孩子的爸，創辦幼兒體操館，希望讓更多孩童在安全且專業的環境下學習體操。

李智凱今年正式升格為「二寶爸」，決定和吳亞芸一起在高雄打造幼兒體操館，讓更多孩子有機會能接觸體操這項運動。不過，李智凱目前還是國家隊選手，將專心在訓練上，體操館事務都會由妻子負責，而妻子過去也是體操選手，希望能把所學傳承給下一代。

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李智凱（右）和妻子吳亞芸。（記者粘藐云攝）

李智凱說：「我希望大家認識她，不只是因為她是我的另一半，我也很鼓勵她能夠重新投入職場，加上我自己是兩個孩子的爸，希望可以有安全的環境，讓孩子放電。」他笑說，3歲的大兒子現在已經展現體操的天分，柔軟度、體能都不錯。

吳亞芸表示，過去她在北部從事相關行業，自己算是「愛相隨」，跟著老公到高雄來，現在第2個孩子已經滿月，不想要一直待在家，希望有機會重新回到職場。

李智凱確定要再戰明年名古屋亞運，挑戰鞍馬3連霸，他預計明天要出發保加利亞，參加體操世界盃，同時為6月的亞錦賽備戰。

李智凱和妻子吳亞芸創辦的「KY體操王國」今天開幕。（記者粘藐云攝）

李智凱和妻子吳亞芸創辦的「KY體操王國」今天開幕。（記者粘藐云攝）

李智凱（右2）和妻子吳亞芸（左2）創辦的「KY體操王國」今天開幕，邀請「台灣拳后」林郁婷（左1）、奧運跨欄國手彭名揚（右1）站台。（記者粘藐云攝）

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