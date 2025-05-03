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TPBL》冠軍射手轉戰攻城獅陷低潮 李啓瑋自評「生涯最失敗一季」

2025/05/03 15:17

李啓瑋。（資料照，記者盧養宣攝）李啓瑋。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕32歲射手李啓瑋本季加盟新竹攻城獅，卻陷入嚴重低潮，他自評是生涯最失敗一季，希望能經過休賽季的沈澱與訓練，來季找回身手。

李啓瑋過去3季在T1聯盟共出賽73場，繳出場均10分、三分球命中率達35%，上季在T1總冠軍賽，三分球命中率高達52％，每場砍進2.5記三分彈，成為台啤雲豹奪冠的重要功臣之一。

李啓瑋休賽季轉戰攻城獅，在開季記者會喊話要向NBA球星K.湯普森（Klay Thompson）看齊，成為「風城K湯」，希望以外線幫助球隊，不過今天之前出賽33場，平均只有4分、2籃板，整體命中率27.8%，外線命中率23.1%。

李啓瑋指出，來到攻城獅首季表現確實不如預期，雖然在新球隊總會需要適應時間，「但我自己的問題比較大。」

李啓瑋坦言，來到攻城獅獲得更多關注度，多少還是會有心理層面的壓力，「以前在台啤的時候關注度沒那麼大，這裡球迷給的壓力就會比較多，我自己就會想太多，也影響到信心。」

李啓瑋表示，一開始還會看網路上的球迷留言，也曾收到私訊，但後來就漸漸不看社群上的相關討論，隊友如蕭順議、王子綱等人也都會給予建議，告訴他不要想太多，「就是自己慢慢調整，不要太在意，先把自己的表現穩定好再說。」

李啓瑋認為，這季在攻城獅遇到生涯前所未有的低潮，「應該是最失敗的一季，狀況沒有那麼差過，沒能幫助到球隊，心情也不太好。」

李啓瑋說，自己是相當渴望奪冠的球員，下季最大目標還是幫助球隊衝擊金盃，希望自己能恢復過往的身手，對球隊有所貢獻。

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