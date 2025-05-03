中職》兄弟罕見4場「輸1分」後開會1小時 平野惠一解釋原因

中信兄弟總教練平野恵一。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟昨苦吞近2季最長的4連敗，賽後開會1個小時檢討，總教練平野惠一指出，這段期間的連敗都是小比分差輸球，把每個細節拿出來去做反省，討論未來要如何才會變更好。

中信去年在1分差比賽拿到全聯盟最多的22勝，只有14敗，勝率傲視全聯盟，今年只有4勝8敗，勝率墊底，平野惠一認為，連續1分差輸球有其原因和意義，藉由這個機會去挖掘更多的課題，把問題修正過來。

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平野惠一直言，相信選手應該都會想著，如果那1球做得更好，或許就不會失分或有不同的結果，「（今晚）如果碰到同樣的case，相信我們可以反敗為勝，期待球隊從輸球中變成更強的隊伍。」

去年執教中信兄弟以來，平野惠一最長連敗紀錄就是3連敗，去年沒有4連敗是全聯盟唯一，今年在5月就初嚐4連敗，平野惠一表示，每天在面對輸贏的過程，「我都會提醒自己是來這邊做什麼的，帶著這樣的心態去面對每一天。」

值得一提的是，今賽前連台鋼雄鷹隊的小球迷都跟平野惠一打招呼，為他加油打氣，平野雙手圍成愛心形狀回應，他笑說，「那是台鋼的球迷喔，大家不分球隊，即便是對方的球迷也這樣呼喊我，我很開心。」

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