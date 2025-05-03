晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟罕見4場「輸1分」後開會1小時 平野惠一解釋原因

2025/05/03 15:37

中信兄弟總教練平野恵一。（記者李惠洲攝）中信兄弟總教練平野恵一。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中信兄弟昨苦吞近2季最長的4連敗，賽後開會1個小時檢討，總教練平野惠一指出，這段期間的連敗都是小比分差輸球，把每個細節拿出來去做反省，討論未來要如何才會變更好。

中信去年在1分差比賽拿到全聯盟最多的22勝，只有14敗，勝率傲視全聯盟，今年只有4勝8敗，勝率墊底，平野惠一認為，連續1分差輸球有其原因和意義，藉由這個機會去挖掘更多的課題，把問題修正過來。

平野惠一直言，相信選手應該都會想著，如果那1球做得更好，或許就不會失分或有不同的結果，「（今晚）如果碰到同樣的case，相信我們可以反敗為勝，期待球隊從輸球中變成更強的隊伍。」

去年執教中信兄弟以來，平野惠一最長連敗紀錄就是3連敗，去年沒有4連敗是全聯盟唯一，今年在5月就初嚐4連敗，平野惠一表示，每天在面對輸贏的過程，「我都會提醒自己是來這邊做什麼的，帶著這樣的心態去面對每一天。」

值得一提的是，今賽前連台鋼雄鷹隊的小球迷都跟平野惠一打招呼，為他加油打氣，平野雙手圍成愛心形狀回應，他笑說，「那是台鋼的球迷喔，大家不分球隊，即便是對方的球迷也這樣呼喊我，我很開心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中