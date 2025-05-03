體操》李智凱創辦幼兒體操館 林郁婷、彭名揚現身力挺笑稱要搶學生

李智凱（右2）和妻子吳亞芸（左2）創辦的「KY體操王國」今天開幕，邀請「台灣拳后」林郁婷（右1）、奧運跨欄國手彭名揚（左1）站台。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「鞍馬王子」李智凱和妻子吳亞芸在高雄創辦的幼兒體操館「KY體操王國」今天開幕，邀請「台灣拳后」林郁婷、奧運跨欄國手彭名揚站台，兩人送上祝福，林郁婷還搞笑地說，若小朋友滿12歲之後想學拳擊也可以找她訓練。

李智凱創辦的幼兒體操館今天開幕，現場冠蓋雲集，林郁婷、彭名揚到場站台，李洋、王齊麟、鄭怡靜等人也都拍攝影片送上祝福。

請繼續往下閱讀...

和李智凱一起當兵建立起革命情感的彭名揚表示，過去自己成績不好時，受到李智凱很多鼓勵，「他會跟我分享比賽的心路歷程、比賽經驗等，讓我在心態上越來越好，心態更加成熟。」彭名揚去年遭遇右膝肌腱斷裂傷勢，之後積極復健治療，他今天透露，預計今年全運會復出。

林郁婷表示，很開心看到李智凱的進度能超前這群好友，率先成立自己的體操館，真的非常了不起，她開玩笑說：「歡迎大家來報名，我們可能偶爾會來客串。」積極推廣拳擊的她也笑說，如果小朋友滿12歲，可以去找她訓練拳擊。

李智凱（右）和妻子吳亞芸。（記者粘藐云攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法