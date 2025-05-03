自由車》百位車友快閃週年再聚三貂嶺抗議：還我安全自行車道！

車友們再度快閃抗議：「還我三貂嶺隧道自行車道！」（民眾提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕5月3日正值三貂嶺隧道快閃抗議一周年，來自各地逾百位車友齊聚猴硐遊客中心，再度訴求：「不要非典型、要安全可行，還我三貂嶺隧道自行車道！」希望新北市政府能回歸隧道開闢初衷，提出作為及因應之道。

「三貂嶺生態友善隧道」原名「三貂嶺隧道自行車道」，為新北市政府取得體育署前瞻「營造友善自行車道計畫」補助推動的公共工程，總經費高達3.1億元。原意為提供安全便捷自行車道串聯瑞芳、雙溪，卻因設計問題造成騎士摔傷、輪椅卡溝等多起意外事件，有民眾認為，新北市政府不但未針對缺失進行改善，反將其更名並轉為預約制開放，試圖掩蓋政策與設計上的失誤。

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此次再度快閃，參與者重申兩大訴求：「其一，請新北市政府回歸工程原意，針對路面安全與動線不良進行改善；其二，請市府與主管機關正面回應民間質疑與陳情，勿再以『生態』包裝錯誤決策，掩蓋公共工程失當。」車友們強調，三貂嶺的問題不是孤例，而是台灣自行車觀光政策失靈的縮影，希望透過行動讓更多人看見，公共設施應回歸安全、便利、平權原則，讓自行車道真正能被安全、自由地使用。

由於鋪設鋼筋的間隙過大，容易造成單車、輪椅卡輪等狀況。（民眾提供）

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